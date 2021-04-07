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Жена Буяльского ждет дома золотую медаль УПЛ

7 апреля, 14:49

Олег Люлька Олег Люлька

Динамо близко к первому за пять лет чемпионскому титулу

Супруга полузащитника Динамо Виталия Буяльского Алина в предвкушении удачной для команды его мужа развязки в чемпионате Украины.

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На вопрос одного из своих подписчиков в Instagram, ждет ли она дома золотую медаль Премьер-лиги, Алина Буяльская ответила:

"Надеемся, верим и ждем"

Виталий Буяльский

Виталий Буяльский / Фото: AFP

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Напомним, за шесть туров до финиша чемпионата Украины Динамо опережает Шахтер на семь очков. Через тур, 17 апреля, гранды должны встретиться друг с другом на НСК "Олимпийский".

В последний раз Виталий Буяльский, а с ним и Динамо становились чемпионами Украины в 2016 году под руководством Сергея Реброва.

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Как мы писали ранее, по мнению Мирона Маркевича, золотая интрига уже мертва. "Шахтеру может помочь разве что чудо. "Горняки" могут стать чемпионами, если Динамо бросит играть, но я в это не верю", – заявил экс-тренер сборной Украины zbirna.com

Смотрите, как Буяльский забивает за Динамо

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Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ДинамоДинамоДин
20
15
4
1
43
14
29
49
Забитые 43
Пропущеные 14
Разница 29
Результаты последних матчей: В В В В В
2
Шахтер Шахтер Шах
20
12
6
2
41
15
26
42
Забитые 41
Пропущеные 15
Разница 26
Результаты последних матчей: В П В В П
3
ЗаряЗаряЗар
19
10
5
4
33
14
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35
Забитые 33
Пропущеные 14
Разница 19
Результаты последних матчей: В П П В В
4
ДеснаДеснаДес
20
9
6
5
29
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9
33
Забитые 29
Пропущеные 20
Разница 9
Результаты последних матчей: В П П В В
5
ВорсклаВорсклаВор
20
8
7
5
27
17
10
31
Забитые 27
Пропущеные 17
Разница 10
Результаты последних матчей: П В П В В
6
КолосКолосКол
20
7
9
4
26
19
7
30
Забитые 26
Пропущеные 19
Разница 7
Результаты последних матчей: Н В В Н П
7
АлександрияАлександрияАле
20
7
5
8
27
24
3
26
Забитые 27
Пропущеные 24
Разница 3
Результаты последних матчей: П П В Н П
8
Днепр-1Днепр-1Дне
20
7
4
9
30
31
-1
25
Забитые 30
Пропущеные 31
Разница -1
Результаты последних матчей: В В В Н Н
9
МариупольМариупольМар
20
5
6
9
21
31
-10
21
Забитые 21
Пропущеные 31
Разница -10
Результаты последних матчей: В Н П П Н
10
ИнгулецИнгулецИнг
20
3
10
7
20
28
-8
19
Забитые 20
Пропущеные 28
Разница -8
Результаты последних матчей: П В В Н П
11
ОлимпикОлимпикОли
19
5
2
12
22
35
-13
17
Забитые 22
Пропущеные 35
Разница -13
Результаты последних матчей: П П П П П
12
ЛьвовЛьвовЛьв
18
4
3
11
15
44
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15
Забитые 15
Пропущеные 44
Разница -29
Результаты последних матчей: П В П П П
13
МинайМинайМин
19
3
6
10
12
33
-21
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Забитые 12
Пропущеные 33
Разница -21
Результаты последних матчей: Н Н П П В
14
РухРухРух
19
2
7
10
15
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-21
13
Забитые 15
Пропущеные 36
Разница -21
Результаты последних матчей: П П П В П

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чемпионат Украины Динамо Киев Виталий Буяльский WAGs Алина Буяльская

Источник: Сегодня|Спорт

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