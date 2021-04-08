Гольфістку розкритикували за любов до глибоких декольте. Вона відповіла!

Колишня гольфістка Пейдж Спірнак прославилася тим, що влаштувала війну з професійною асоціацією жіночого гольфу, борючись за свободу вибору одягу для спортсменок. Паралельно з цим Пейдж почала успішну кар'єру в модельному бізнесі.

Нещодавно Спірнак нарвалася на критику в соцмережі через свої занадто відверті фото. "Ніхто не поставиться до вас всерйоз, якщо ви продовжите публікувати фотографії з глибоким декольте", – написав один з підписників красуні.

Пейдж недовго думала і з гумором відповіла критикам: "Я випустила кілька рушників зі своїм зображенням, ненависники завжди можуть купити їх, щоб витерти сльози гніву!"

Фото Пейдж Спірнак з Instagram:

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