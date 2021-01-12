Порнозірка стала босом у клубі Андрія Ярмоленка

Англійський футбольний клуб "Вест Хем" ввів до ради директорів британську актрису і режисера фільмів для дорослих Емму Бентон-Хьюз. Вона є цивільною дружиною власника клубу Девіда Саллівана.
Ім'я 55-річної Бентон-Хьюз для роботи з дорослим контентом – Ів Ворлі. Daily Star нагадує, що вона засвітилася в порно-фільмах під назвою Lesbian Student Nurses, Naked Neighbours.
Сам Салліван розбагатів саме в порно-індустрії: він володів мережею секс-шопів і декількома еротичними журналами.
Нагадаємо, що за "Вест Хем" виступає український півзахисник Андрій Ярмоленко. Вчора Ярмоленко отримав найнижчу оцінку серед гравців стартового складу своєї команди за матч 1/32 фіналу Кубка Англії проти "Стокпорта", який команда українця ледве виграла з рахунком – 1:0.
Нагадаємо, Ярмоленко є найбільш високооплачуваним гравцем "Вест Хема". Його річна зарплата становить 5,98 мільйона фунтів (майже 7 млн євро).
Українця, який не має постійної ігрової практики в "Вест Хемі", продовжують сватати в Туреччину. Однак тренер "молотобійців" Девід Мойес дав зрозуміти, що розраховує на Ярмоленка.
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