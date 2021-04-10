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Украинский штангист "порвал" всех в Москве

10 апреля, 19:25

Олег Люлька Олег Люлька

Дмитрий Чумак принес нашей стране первое мужское "золото" чемпионата Европы

Первое мужское "золото" Украины в Москве на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, где не перестает звучать "Ще не вмерла".

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В субботу, 10 апреля, Дмитрий Чумак в категории до 109 кг стал лучшим в толчке (226 кг) и в сумме двоеборья (407 кг), показав при этом 4-й результат в рывке (181 кг).

В карьере 30-летнего штангиста из Скадовска это уже третий титул чемпиона Европы. Ранее он был золотым в Сплите-2017 и Батуми-2019.

1. Дмитрий Чумак (Украина) – 407 кг
2. Христо Христов (Болгария) – 406 кг
3. Тимур Наниев (Россия) – 401 кг

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Дмитрий Чумак

Дмитрий Чумак / Фото: Instagram

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До этого золотыми на европейском первенстве-2021 в столице РФ у Украины становились только девушки – Камила Конотоп, Ирина Деха и Алина Марущак.

Напомним, что на чемпионатах Европы считается не только сумма за двоеборье, но существует и малый подиум за каждый вид программы. Таким образом на данный момент у Украины уже 14 наград: 10 золотых и 4 бронзовых (из больших медалей – 4 "золота" и 1 "бронза").

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Смотрите, как ранее награждали харьковчанку Ирину Деху в Москве

Видео: Сегодня

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победа штанга тяжелая атлетика Дмитрий Чумак

Источник: Сегодня|Спорт

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