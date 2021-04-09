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Первый силач мира умер в России после своего юбилея

9 апреля, 10:51

Елена Павлова Елена Павлова

Виктор Куренцов установил 26 мировых рекордов и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов ушел из жизни в возрасте 80 лет. Титулованный уроженец Беларуси последние десятилетия проживал в Одинцово, Московской области. Ранее умер самый сильный человек планеты из УкраиныЮрий Власов.

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"Скончался Виктор Григорьевич Куренцов. Буквально на днях он отметил 80-летие, и такое печальное известие. Мои соболезнования родным и близким. Вечная память", — написал в своем Instagram глава Одинцовского округа Андрей Иванов

Виктор Куренцов

Виктор Куренцов / Фото: Instagram

Отметим, что Куренцов — чемпион летних Олимпийских игр 1968 года, серебряный призер Олимпиады 1964 года, шестикратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, девятикратный чемпион СССР. За время карьеры установил 26 мировых рекордов. Также Виктор был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как рекордсмен, поднявший больше всех тяжестей на килограмм собственного веса – 187,5 кг в толчке двумя руками в Мехико-1968.

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умер рекордсмен тяжелая атлетика олимпийский чемпион
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