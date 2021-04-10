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Український штангіст "порвав" усіх у Москві

10 квітня, 19:25

Олег Люлька Олег Люлька

Дмитро Чумак приніс нашій країні перше чоловіче "золото" чемпіонату Європи

Перше чоловіче "золото" України в Москві на чемпіонаті Європи з важкої атлетики, де не перестає звучати "Ще не вмерла".

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У суботу, 10 квітня, Дмитро Чумак в категорії до 109 кг став найкращим у поштовху (226 кг) і в сумі двоборства (407 кг), показавши при цьому 4-й результат у ривку (181 кг).

У кар'єрі 30-річного штангіста зі Скадовська це вже третій титул чемпіона Європи. Раніше він був золотим у Спліті-2017 і Батумі-2019.

1. Дмитро Чумак (Україна) – 407 кг
2. Христо Христов (Болгарія) – 406 кг
3. Тимур Нанієв (Росія) – 401 кг

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Дмитро Чумак

Дмитро Чумак / Фото: Instagram

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До цього золотими на європейській першості-2021 столиці РФ в збірній України були тільки дівчата – Каміла Конотоп, Ірина Деха і Аліна Марущак.

Нагадаємо, що на чемпіонатах Європи рахується не тільки сума за двоборство, але існує і малий подіум за кожен вид програми. Отже, наразі в України вже 14 нагород: 10 золотих і 4 бронзових (з великих медалей – 4 "золота" та 1 "бронза").

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Дивіться, як раніше нагороджували харків'янку Ірину Деху в Москві

Відео: Сьогодні

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перемога штанга важка атлетика Дмитро Чумак

Джерело: Сегодня|Спорт

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