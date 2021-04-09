Перший силач світу помер в Росії після свого ювілею

Віктор Куренцов встановив 26 світових рекордів і був занесений до Книги рекордів Гіннесса

Олімпійський чемпіон з важкої атлетики Віктор Куренцов пішов з життя у віці 80 років. Титулований уродженець Білорусі останні десятиліття проживав в Одинцово, Московської області. Раніше померла найсильніша людина планети з України Юрій Власов.

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"Помер Віктор Григорович Куренцов. Буквально на днях він відзначив 80-річчя, і така сумна звістка. Мої співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять", – написав у своєму Instagram глава Одинцовського округу Андрій Іванов

Віктор Куренцов / Фото: Instagram

Відзначимо, що Куренцов – чемпіон літніх Олімпійських ігор 1968 року, срібний призер Олімпіади 1964 року народження, шестиразовий чемпіон світу, семиразовий чемпіон Європи, дев'ятиразовий чемпіон СРСР. За час кар'єри встановив 26 світових рекордів. Також Віктор був занесений до Книги рекордів Гіннесса як рекордсмен, який підняв більше всіх тягарів на кілограм власної ваги – 187,5 кг у поштовху двома руками в Мехіко-1968.

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