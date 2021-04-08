Москва слухає гімн України! Харків'янка виграла чемпіонат Європи, обійшовши двох росіянок

Для Ірини це вже другий титул на першості континенту

І знову гімн України прозвучав у Москві! Кілька днів тому українська важкоатлетка Каміла Конотоп стала найсильнішою жінкою Європиу вазі до 55 кг. А сьогодні 24-річна харків'янка Ірина Деха виграла на чемпіонаті континенту з важкої атлетики ще три золоті медалі в категорії до 76 кг.

Ірина Деха – чемпіонка Європи-2021 з важкої атлетики Відео: Матч ТВ

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Українка стала абсолютною чемпіонкою в сумі – 248 кг, а також виграла змагання в ривку (113 кг) і поштовху (135 кг). За її спиною залишилися дві росіянки – Сотієва і Романова.

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Правда, під час однієї зі спроб в поштовху Деха допустила помилку, якою ледь не скористалася Яна Сотієва. Росіянка заявила вагу, необхідну для перемоги, і взяла її. Однак судді не зарахували спробу Яни. Спортсменка подала протест, але його відхилили.

Реклама Ірина Деха / Фото: НОК України

Раніше ми писали, що силачів готові вигнати з Ігор. Через допінгові скандали Олімпіада-2024 може пройти без важкої атлетики. З цієї причини вже пішов у відставку багаторічний керівник федерації Тамаш Аян.

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