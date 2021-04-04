Помилуйтеся нею без штанги! Українська сенсація важкої атлетики Каміла Конотоп поза спортом

20-річна харків'янка в Москві стала найсильнішою жінкою Європи у вазі до 55 кг

Героїнею українського спорту на вихідних стала 20-річна харків'янка Каміла Конотоп, яка виграла титул абсолютної чемпіонки Європи з важкої атлетики в Москві.

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У ваговій категорії до 55 кг українка завоювала відразу три золота – в ривку (95 кг), поштовху (113 кг) і в сумі (208 кг), піднявши на 8 кг більше своєї переслідувачки з РФ Світлани Єршової.

Відзначимо, що у Каміли до цього вже було золото чемпіонату Європи, але на юніорському рівні. Їй не було рівних в Бухаресті-2019. Серед дорослих же суперниць такий успіх в її кар'єрі – перший. І відразу – з особистим рекордом.

Ми зазирнули на сторінку чемпіонки в Instagram. Там поки – всього 15 постів: сім неспортивних, і тепер уже вісім, включаючи московську перемогу, з фотографіями і відео безпосередньо з помосту.

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Отже, дивіться, яка Каміла Конотоп поза спортом. Звичний стиль дівчини – джинси, курточка, кросівки.

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А ось як Каміла Конотоп піднімає кілограми над головою. Фоловери називають її одним словом – "Машина".

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Нагадаємо, залишається відкритим питання, чому Росію не позбавили чемпіонату Європи з важкої атлетики, адже за недавні махінації з допінгом в Московській лабораторії Росія була відсторонена від всіх міжнародних змагань до кінця 2022 року.

Також ми писали, що силачів готові вигнати з Ігор. Через допінгові скандали Олімпіада-2024 може відбутися без важкої атлетики. З цієї причини уже пішов у відставку багаторічний керівник федерації Тамаш Аян.

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