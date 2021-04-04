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Полюбуйтесь на нее без штанги! Украинская сенсация тяжелой атлетики Камила Конотоп вне спорта

4 апреля, 23:28

Олег Люлька Олег Люлька

20-летняя харьковчанка в Москве стала самой сильной женщиной Европы в весе до 55 кг

Героиней украинского спорта на выходных стала 20-летняя харьковчанка Камила Конотоп, выигравшая титул абсолютной чемпионки Европы по тяжелой атлетике в Москве.

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В весовой категории до 55 кг украинка завоевала сразу три золота – в рывке (95 кг), толчке (113 кг) и в сумме (208 кг), подняв на 8 кг больше своей преследовательницы из РФ Светланы Ершовой.

Отметим, что у Камилы до этого уже было золото чемпионата Европы, но на юниорском уровне. Ей не было равных в Бухаресте-2019. Среди взрослых же соперниц такой успех в ее карьере – первый. И сразу – с личным рекордом.

Мы заглянули на страничку чемпионки в Instagram. Там пока – всего 15 постов: семь неспортивных, и теперь уже восемь, включая московскую победу, с фотографиями и видео непосредственно с помоста.

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Итак, смотрите, какая Камила Конотоп вне спорта. Привычный стиль девушки – джинсы, курточка, кроссовки.

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А вот как Камила Конотоп поднимает тяжести над головой. Фолловеры называют ее одним словом – "Машина".

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Напомним, остается открытым вопрос, почему Россию не лишили чемпионата Европы по тяжелой атлетике, ведь за недавние махинации с допингом в Московской лаборатории Россия была отстранена от всех международных соревнований до конца 2022 года.

Также мы писали, что силачей готовы выгнать с Игр. Из-за допинговых скандалов Олимпиада-2024 может пройти без тяжелой атлетики. Спорт силачей погряз в допинговых скандалах, из-за чего даже ушел в отставку многолетний руководитель федерации Тамаш Аян.

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске YouТube-шоу объяснил, что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

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штанга тяжелая атлетика спортсменка Камила Конотоп

Источник: Сегодня|Спорт

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