Українська
$ 27,95
33,93
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Олимпийскому терпению пришел конец: силачей готовы выгнать с Игр

25 февраля, 16:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Из-за допинговых скандалов Олимпиада-2024 может пройти без тяжелой атлетики

Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр 2024 года. Эта тема стала одной из главных на заседании исполкома Международного олимпийского комитета.

Реклама

Читайте также: Шварценеггер почтил память легенды из Макеевки: "Сила тела – ничто по сравнению с силой разума"

"Мы очень обеспокоены ситуацией в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на фоне отсутствия существенных изменений в системе управления этой организации. С сожалением должен констатировать, что федерация тяжелой атлетики проигнорировала наши требования, несмотря на все предостережения. Если наша обеспокоенность не будет устранена, то встанет вопрос выступления тяжелоатлетов на Олимпиаде в Париже и последующих Играх", – сказал глава МОК Томас Бах.

В тренде
Умер знаменитый футболист "Ромы"

Противостояние МОК и IWF длится с 2017 года, когда Бах впервые пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Игр-2024, если федерация не будет должным образом бороться с допингом в своем виде спорта. К марту 2019 года были сформированы критерии дорожной карты по выходу из кризиса, о выполнении которых IWF рапортовала в мае того же года, сообщает newsru.com.

Реклама

Читайте также: Самая сильная девочка в мире: 7-летняя школьница подняла штангу весом 80 кг

В январе 2020 года на немецком телеканале ARD вышел фильм журналиста Хайо Зеппельта о коррупции и сокрытии допинга в IWF, приведший к отставке многолетнего руководителя федерации Тамаша Аяна и сокращению квот для тяжелоатлетов на Играх-2024 в Париже. На Олимпиаде в столице Франции смогут соревноваться только 120 штангистов против 196 в Токио-2020.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тяжелая атлетика Олимпиада-2024

Источник: NEWSru.com

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтает
Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтаетДругие
Девушкам запретили бикини! Это худшее, что могло произойти в спорте
Девушкам запретили бикини! Это худшее, что могло произойти в спортеДругие
Фанаты восхищались красотой спортсменки, а она оказалась порнозвездой
Фанаты восхищались красотой спортсменки, а она оказалась порнозвездойДругие
Дочка Баюл удивила своим катанием и тем, что у нее на лице
Дочка Баюл удивила своим катанием и тем, что у нее на лицеДругие
"Русские – пустоголовые": россиян не любят в других сборных и сравнили с обезьянойДругие
На ее трусики засматривался сам Джулиани: очаровательные фото гольфистки
На ее трусики засматривался сам Джулиани: очаровательные фото гольфисткиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять