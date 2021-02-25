Олимпийскому терпению пришел конец: силачей готовы выгнать с Игр

Тяжелую атлетику могут исключить из программы Олимпийских игр 2024 года. Эта тема стала одной из главных на заседании исполкома Международного олимпийского комитета.

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"Мы очень обеспокоены ситуацией в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) на фоне отсутствия существенных изменений в системе управления этой организации. С сожалением должен констатировать, что федерация тяжелой атлетики проигнорировала наши требования, несмотря на все предостережения. Если наша обеспокоенность не будет устранена, то встанет вопрос выступления тяжелоатлетов на Олимпиаде в Париже и последующих Играх", – сказал глава МОК Томас Бах.

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Противостояние МОК и IWF длится с 2017 года, когда Бах впервые пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Игр-2024, если федерация не будет должным образом бороться с допингом в своем виде спорта. К марту 2019 года были сформированы критерии дорожной карты по выходу из кризиса, о выполнении которых IWF рапортовала в мае того же года, сообщает newsru.com.

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В январе 2020 года на немецком телеканале ARD вышел фильм журналиста Хайо Зеппельта о коррупции и сокрытии допинга в IWF, приведший к отставке многолетнего руководителя федерации Тамаша Аяна и сокращению квот для тяжелоатлетов на Играх-2024 в Париже. На Олимпиаде в столице Франции смогут соревноваться только 120 штангистов против 196 в Токио-2020.

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