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"Ще не вмерла" в Москве! Украинка стала самой сильной женщиной Европы

4 апреля, 22:18

Олег Люлька Олег Люлька

Харьковчанка Камила Конотоп с рекордом обставила россиянку на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице РФ

Украинка Камила Конотоп завоевала "золото" чемпионата Европы по тяжелой атлетике, который проходит в Москве. 20-летняя харьковчанка стала лучшей в олимпийской весовой категории до 55 килограммов, показав первый результат как в рывке (95 кг), так и в толчке (113 кг). Следовательно, у нее три медали высшей пробы – по сумме двоеборья и за отдельные виды.

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В сумме на 8 кг украинка превзошла серебряную призерку – россиянку Светлану Ершову.

Смотрите, как в Москве звучит "Ще не вмерла..."

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Москва

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Женщины. До 55 кг

  • 1. Камила Конотоп (Украина) – 208 кг (95 + 113)
  • 2. Светлана Ершова (Россия) – 200 кг (88 + 112)
  • 3. Нина Стеркс (Бельгия) – 197 кг (88 + 197)

Отметим, что это первое "золото" Конотоп на взрослом уровне, а также лучший результат в ее карьере. Предыдущий рекорд украинки на международных соревнованиях составлял 202 кг – их Камила подняла на Кубке мира в Дохе-2019.

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Источник: Сегодня|Спорт

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