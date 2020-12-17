Россия отстранена от международных соревнований до 2022 года

Спортивный арбитражный суд в Лозанне вдвое сократил четырехлетнюю дисквалификацию, наложенную на Россию со стороны WADA. Российские спортсмены не смогут выступать под российским флагом в международных соревнованиях до 2022 года, сообщается в релизе суда.

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Напомним, в 2019 году Россия на четыре года была лишена права принимать чемпионаты мира и подавать заявки на их проведение, спортсмены страны не могли выступать на Олимпиадах и мировых первенствах под флагом страны. Из-за апелляции наказание вступило в силу с сегодняшнего дня и завершится 16 декабря 2022 года.

Разбирательство началось после того, как специалисты обнаружили несоответствие данных из Московской антидопинговой лаборатории и базой LIMS, которая имеется в распоряжении Всемирного антидопингового агентства. В итоге российскую лабораторию было лишено статуса соответствия, а госслужащим РФ и руководству Олимпийских комитетов было запрещено посещать международные спортивные мероприятия.

Что тогда говорили эксперты:

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