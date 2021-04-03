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Украинцы едут соревноваться в Москву в самом скандальном виде спорта

3 апреля, 14:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

России наказали за допинг, но чемпионат Европы почему-то не отобрали

16 украинских тяжелоатлетов выступят на чемпионате Европы в Москве, который пройдет с 3 по 11 апреля, несмотря на то, что Украина с 2018 года бойкотирует соревнования в России.

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Отмечается, что результаты турнира будут зачислены в квалификацию к Олимпиаде-2020. В Токио сможет выступить не более четырех украинских спортсмена – по два в мужских и женских соревнованиях. На данный момент олимпийскую лицензию завоевал только Дмитрий Чумак, сообщает Tribuna.

Также остается открытым вопрос, почему Россию не лишили чемпионата Европы по тяжелой атлетике, ведь за недавние махинации с допингом в Московской лаборатории Россия была отстранена от всех международных соревнований до конца 2022 года. Россияне не имеют права не только выступать под национальном флагом, но и принимать международные старты.

Кстати, мы уже писали, что силачей готовы выгнать с Игр. Из-за допинговых скандалов Олимпиада-2024 может пройти без тяжелой атлетики. Спорт силачей погряз в допинговых скандалах, из-за чего даже ушел в отставку многолетний руководитель федерации Тамаш Аян.

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тяжелая атлетика Чемпионат Европы

Источник: Сегодня|Спорт

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