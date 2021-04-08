Москва слушает гимн Украины! Харьковчанка выиграла чемпионат Европы, обойдя двух россиянок

Для Ирины это уже второй титул на первенстве континента

И снова гимн Украины прозвучал в Москве! Несколько дней назад украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп стала самой сильной женщиной Европы в весе до 55 кг. А сегодня 24-летняя харьковчанка Ирина Деха выиграла на чемпионате континента по тяжелой атлетике еще три золотые медали в категории до 76 кг.

Ирина Деха – чемпионка Европы-2021 по тяжелой атлетике Видео: Матч ТВ

Реклама

Украинка стала абсолютной чемпионкой в сумме – 248 кг, а также выиграла соревнования в рывке (113 кг) и толчке (135 кг). За ее спиной остались две россиянки – Сотиева и Романова.

Читайте также: Полюбуйтесь на нее без штанги! Украинская сенсация тяжелой атлетики Камила Конотоп вне спорта

Правда, во время одной из попыток в толчке Деха допустила ошибку, которой едва не воспользовалась Яна Сотиева. Россиянка заявила вес, необходимый для победы, и взяла его. Однако судьи не засчитали попытку Яны. Спортсменка подала протест, но его отклонили.

Реклама Ирина Деха / Фото: НОК Украины

Ранее мы писали, что силачей готовы выгнать с Игр. Из-за допинговых скандалов Олимпиада-2024 может пройти без тяжелой атлетики. По этой причине уже ушел в отставку многолетний руководитель федерации Тамаш Аян.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама