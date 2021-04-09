Гимн Украины не перестает звучать в Москве: еще одна наша тяжелоатлетка – лучшая в Европе

Алина Марущак из Хмельницкой области победила в весовой категории до 81 кг по сумме двоеоборья

Сборная Украины продолжает успешно выступать на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице России. Причем, медали исключительно высшей пробы берут наши представительницы прекрасного пола. Сначала Камила Конотоп стала самой сильной женщиной Европы в весе до 55 кг.

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Затем Ирина Деха выиграла чемпионат Европы в Москве, обойдя двух россиянок в категории до 76 кг. И вот сегодня к подругам по сборной присоединилась 24-летняя Алина Марущак (до 81 кг). Правда, эта категория не входит в программу Олимпийских игр.

Представительница Хмельницкой области стала лучшей в рывке (109 кг) и в сумме двоеборья (236 кг), а в толчке (127 кг) взяла малую "бронзу". В этом упражнении украинка уступила француженке Жоэль Найо-Кечанке (131 кг) и армянке Лиане Гуюрджан (129 кг). Однако гимн прозвучал именно в честь Марущак.

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В мужской украинской команде на пьедестал поднимался лишь Дмитрий Вороновский. В весе до 55 кг он занял третье место.

Тем временем, бывшая украинская фигуристка Баюл продолжает войну с россиянами.

Смотрите, как награждали харьковчанку Ирину Деху в Москве:

Ирина Деха – чемпионка Европы-2021 по тяжелой атлетике Видео: Матч ТВ

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