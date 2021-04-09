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Деньги она любит, а не Россию. Баюл продолжает войну с россиянами

9 апреля, 17:01

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Украинская фигуристка жестко ответила Тарасовой

Олимпийская чемпионка Оксана Баюл обвинила россиян в плагиате. Украинка уверена, платье российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде-2018 было скопировано с ее наряда 23-летней давности.

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Заступилась за Загитову знаменитый тренер Татьяна Тарасова, которая заявила, что Баюл и раньше безобразно высказывалась о своих коллегах.

Ну Оксана тоже за словом в карман не полезла. "Эти специалисты должны знать, как в 90-х им в Америке Том Солинз помогал. Я о Тарасовой. У нее вся труппа распалась ее театра, а потом она работала со всеми, кто мог платить: Америка, Япония, Россия. А теперь корчит из себя: "Люблю Россию". Деньги она любит, а не Россию…" – написала Баюл по поводу Тарасовой.

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Это уже не первые разборки знаменитой украинки, проживающей в Лас-Вегасе, с РФ. Накануне Баюл раскритиковала российское шоу "Чемпионы на льду".

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фигурное катание Оксана Баюл олимпийская чемпионка

Источник: sport24.ru

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