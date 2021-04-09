Гроші вона любить, а не Росію. Баюл продовжує війну з росіянами

Олімпійська чемпіонка Оксана Баюл звинуватила росіян у плагіаті. Українка впевнена, плаття російської фігуристки Аліни Загітової на Олімпіаді-2018 було скопійовано з її вбрання 23-річної давності.

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Заступилася за Загітову знаменита тренерка Тетяна Тарасова, яка заявила, що Баюл і раніше погано висловлювалася про своїх колег.

Ну Оксана теж за словом в кишеню не полізла. "Ці фахівці повинні знати, як в 90-х їм в Америці Том Солінз допомагав. Я про Тарасову. У неї вся трупа розпалася її театру, а потім вона працювала з усіма, хто міг платити: Америка, Японія, Росія. А тепер корчить з себе: "Люблю Росію". Гроші вона любить, а не Росію..." – написала Баюл про Тарасову.

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Це вже не перші розбірки знаменитої українки, яка мешкає в Лас-Вегасі, з РФ. Напередодні Баюл розкритикувала російське шоу "Чемпіони на льоду".

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