Легендарная Баюл обвинила россиян в плагиате: воруют даже платья

Точно в таком же платье украинка выступала в середине 90-х

Легендарная украинская фигуристка Оксана Баюл не упускает шанса уколоть Россию. Еще днем мы писали, что Баюл взбесила россиян из-за критики местного шоу, а позже Оксана обвинила звезду российского фигурного катания Алину Загитову в плагиате.

Реклама

Недовольство Баюл вызвало платье Загитовой, в котором она выступала на Олимпийских играх 2018 года. Первая олимпийская чемпионка независимой Украины считает, что дизайн был украден с ее наряда 23-летней давности.

"Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова", – написала олимпийская чемпионка в Instagram и добавила фото для сравнения.

Напомним, не так давно прогремел другой скандал Баюл vs Россия. Российская журналистка Эмма Гаджиева в интервью заявила: "Постоянно побеждает тот, кто приехал на Олимпийские игры вторым-третьим номером", – имея ввиду также успех Баюл на Олимпиаде-1994.

Реклама

В ответ Баюл жестко поставила на место россиянку, применив к ней слово "помойка". "Каким это вторым номером я приехала на Олимпийские игры? Чемпион мира – это не второй номер, а первый", – парировала украинка, напомнив о предшествовавшем Лиллехаммеру "золоте" ЧМ-1993.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама