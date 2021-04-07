Українська
$ 27,84
32,9
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Легендарная Баюл обвинила россиян в плагиате: воруют даже платья

7 апреля, 20:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Точно в таком же платье украинка выступала в середине 90-х

Легендарная украинская фигуристка Оксана Баюл не упускает шанса уколоть Россию. Еще днем мы писали, что Баюл взбесила россиян из-за критики местного шоу, а позже Оксана обвинила звезду российского фигурного катания Алину Загитову в плагиате.

Реклама

Недовольство Баюл вызвало платье Загитовой, в котором она выступала на Олимпийских играх 2018 года. Первая олимпийская чемпионка независимой Украины считает, что дизайн был украден с ее наряда 23-летней давности.

"Мой костюмчик был состряпан в 1995 году. Плагиат какой-то с костюмчиком получился снова", – написала олимпийская чемпионка в Instagram и добавила фото для сравнения.

Напомним, не так давно прогремел другой скандал Баюл vs Россия. Российская журналистка Эмма Гаджиева в интервью заявила: "Постоянно побеждает тот, кто приехал на Олимпийские игры вторым-третьим номером", – имея ввиду также успех Баюл на Олимпиаде-1994.

Реклама

В ответ Баюл жестко поставила на место россиянку, применив к ней слово "помойка". "Каким это вторым номером я приехала на Олимпийские игры? Чемпион мира – это не второй номер, а первый", – парировала украинка, напомнив о предшествовавшем Лиллехаммеру "золоте" ЧМ-1993.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фигурное катание Оксана Баюл Алина Загитова

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рейтинг роста мировых рекордов: почему дискоболы круче спринтеров
Рейтинг роста мировых рекордов: почему дискоболы круче спринтеровДругие
Скандал в фигурном катании: россиянок заподозрили в махинациях с гормонами
Скандал в фигурном катании: россиянок заподозрили в махинациях с гормонамиДругие
Вот это бюст! Космическая грудь Марины Бех-Романчук
Вот это бюст! Космическая грудь Марины Бех-РоманчукДругие
Красавица-дзюдоистка похвасталась именным вином
Красавица-дзюдоистка похвасталась именным виномДругие
Гольфистка из Милана сведет с ума любого: горячие фото Элеоноры
Гольфистка из Милана сведет с ума любого: горячие фото ЭлеонорыДругие
Полюбуйтесь на нее без штанги! Украинская сенсация тяжелой атлетики Камила Конотоп вне спорта
Полюбуйтесь на нее без штанги! Украинская сенсация тяжелой атлетики Камила Конотоп вне спортаДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять