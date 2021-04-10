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Грудь вырывается из купальника: сексуальная йога от Пейдж Ванзант

10 апреля, 20:01

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Искусительница из смешанных единоборств поделилась новой порцией пикантных фото

Американская звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант продолжает делится с фолловерами пикантными фото из своей внесоревновательной жизни. Одних они раздражают – мол, где твои успехи в спорте? Другие, наоборот, восторгаются блондинкой.

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В этот раз 27-летняя спортсменка, количество подписчиков которой уже почти достигло трех миллионов, показала в Instagram, как она занимается йогой. На некоторых соблазнительных снимках грудь явно не вмещается в купальник.

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Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship, решением судей проиграв своей соотечественнице Бритен Харт. Но, как говорят, то ли еще будет!

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йога спортсменка WAGs Пейдж Ванзант

Источник: Сегодня|Спорт

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