Золото с голой грудью: сексуальная обновка от красотки из UFC

Чем активнее Пейдж Ванзант обнажается на публике, тем больше ее критикуют

Секс-символ смешанных единоборств Пейдж Ванзант похвасталась откровенной обновкой перед своими фолловерами. Американка предстала перед ними в соблазнительном мини-платье золотого цвета с разрезом от бедра, открытой спиной и оголенной грудью.

"Ценнее, чем золото", – подписала снимок в Instagram спортсменка, имея в виду не то платье, не то себя любимую

Реклама

При этом многие подписчики Пейдж с новой силой принялись осуждать ее за то, что привлекает внимание к себе оголенным телом, а не спортивными результатами.

"Ванзант – не первая, с кем повторяется эта история. Как только она проявляет себя в спорте, сразу включается денежный менеджмент, и все переходит исключительно в плоскость внешности. То же было с Курниковой. Выбирают более легкий заработок", – негодуют поклонники спортивного таланта Пейдж

Смотрите больше фото Пейдж Ванзант

Реклама

Реклама

Напомним, в феврале Пейдж Ванзант неудачно дебютировала в лиге кулачных боев Вare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.

До этого Ванзант выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 27-летняя блондинка провела 11 июля 2020 года на турнире на "Бойцовском острове", где уступила Аманде Рибас. Это был ее заключительный бой по контракту с UFC. Всего на ее счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.

Лунная походка Пейдж Ванзант Видео: Instagram

Реклама

5 фактов о новом локдауне, которые должен знать каждый. Пенсионер-влогер Дед Панч в новом выпуске Youtube-шоу объяснил, что, где и когда будет закрыто. А также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама