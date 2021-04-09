Училась в школе для девочек и могла стать футболисткой, а прославилась благодаря Instagram

Сексуальная звезда Instagram Кристен Макаллистер училась в католической школе для девочек, а позже могла сделать карьеру в женском футболе. Но красотка выбрала модельный бизнес. Девушка стала настолько популярной, что ее пригласили в реалити-шоу "Остров любви". Кстати, любимим домашним питомцем Кристен является бульдог по кличке Руни. Не в честь ли Уэйна?
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