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Ледь третє не народила! Реакція дружини українського штангіста на його перемогу в Москві

10 квітня, 21:04

Олег Люлька Олег Люлька

Аліса емоційно привітала чоловіка з "золотом" чемпіонату Європи, а тепер того ж чекає і на Олімпіаді

Дружина українського штангіста Дмитра Чумака, який виграв "золото" чемпіонату Європи в Москві у ваговій категорії до 109 кг, емоційно відреагувала на перемогу свого чоловіка.

"Я і діти шалено пишаємося тобою! Мало не народила третє дитя", – написала у себе в Instagram дружина Дмитра Чумака Аліса

"Ти чемпіон! І втретє довів це. Гімн нашої країни особливо приємно звучить в Москві і Токіо", – додала Аліса, давши зрозуміти, що цього літа чекає медаль найвищої проби від чоловіка і на Олімпійських іграх в столиці Японії

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Відзначимо, що у Дмитра Чумака та Аліси – двоє синів. Причому молодшого Аліса народила зовсім недавно – 8 лютого. Вага малюка склало богатирські 4220 грамів, зріст – 57 см.

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Дмитро Чумак і його дружина

Дмитро Чумак і його дружина / Фото: Instagram

Нагадаємо, що в кар'єрі 30-річного штангіста зі Скадовська Дмитра Чумака це вже третій титул чемпіона Європи. Раніше він був золотим у Спліті-2017 і Батумі-2019.

Дмитро Чумак

Дмитро Чумак / Фото: Instagram

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На європейській першості-2021 в столиці РФ до цього в збірній України золотими були тільки дівчата – Каміла Конотоп, Ірина Деха і Аліна Марущак.

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Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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Джерело: Сегодня|Спорт

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