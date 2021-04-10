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Москва сгорела целиком! Украинский штангист "сжег" Красную площадь после победы в РФ

10 апреля, 22:50

Олег Люлька Олег Люлька

Эпический пост Дмитрия Чумака, в столице России выигравшего "золото" чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Украинский штангист Дмитрий Чумак после победы на чемпионате Европы в Москве опубликовал огненный пост в Instagram. 30-летний уроженец Скадовска процитировал слова песни "Москва" российской группы "Ленинград", приложив фото горящей Красной площади.

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"Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил – все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох**нно так.

Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?"

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На европейском первенстве-2021 в столице РФ до этого у Украины золотыми становились только девушки – Камила Конотоп, Ирина Деха и Алина Марущак.

Видео: Сегодня

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тяжелая атлетика

Источник: Сегодня|Спорт

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