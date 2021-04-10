Москва згоріла вщент! Український штангіст "спалив" Червону площу після перемоги в РФ

Український штангіст Дмитро Чумак після перемоги на чемпіонаті Європи в Москві опублікував вогняний пост в Instagram. 30-річний уродженець Скадовська процитував слова пісні "Москва" російської групи "Ленінград", додавши фото палаючої Червоної площі.
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"Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил – все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох**нно так.
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?"
На європейській першості-2021 у столиці РФ до цього в збірній України золотими ставали тільки дівчата- Каміла Конотоп, Ірина Деха і Аліна Марущак.
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