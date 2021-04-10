Москва згоріла вщент! Український штангіст "спалив" Червону площу після перемоги в РФ

Епічний пост Дмитра Чумака, який у столиці Росії виграв "золото" чемпіонату Європи з важкої атлетики

Український штангіст Дмитро Чумак після перемоги на чемпіонаті Європи в Москві опублікував вогняний пост в Instagram. 30-річний уродженець Скадовська процитував слова пісні "Москва" російської групи "Ленінград", додавши фото палаючої Червоної площі.

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"Вчера приснился сон прекрасный -

Москва сгорела целиком.

Пожар на площади на Красной,

И тлеет бывший Избирком.



Никто не выжил – все сгорели,

Все Pussy, Путин и Собчак,

И у стены кремлевской ели

Горели ох**нно так.



Москва, по ком звонят твои колокола?

Москва, почем твои златые купола?"

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На європейській першості-2021 у столиці РФ до цього в збірній України золотими ставали тільки дівчата- Каміла Конотоп, Ірина Деха і Аліна Марущак.

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