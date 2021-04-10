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Москва згоріла вщент! Український штангіст "спалив" Червону площу після перемоги в РФ

10 квітня, 22:50

Олег Люлька Олег Люлька

Епічний пост Дмитра Чумака, який у столиці Росії виграв "золото" чемпіонату Європи з важкої атлетики

Український штангіст Дмитро Чумак після перемоги на чемпіонаті Європи в Москві опублікував вогняний пост в Instagram. 30-річний уродженець Скадовська процитував слова пісні "Москва" російської групи "Ленінград", додавши фото палаючої Червоної площі.

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"Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

Никто не выжил – все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох**нно так.

Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почем твои златые купола?"

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На європейській першості-2021 у столиці РФ до цього в збірній України золотими ставали тільки дівчата- Каміла Конотоп, Ірина Деха і Аліна Марущак.

Відео: Сьогодні

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Джерело: Сегодня|Спорт

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