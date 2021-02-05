Українська
$ 27,89
33,45
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Благодаря допингу россиянина украинский силач стал дважды чемпионом Европы

5 февраля, 08:56

Елена Павлова Елена Павлова

Дмитрий Чумак спустя 4 года сменил серебряную медаль на золотую

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал двукратным чемпионом Европы. Причем "золото" 2017 года в Сплите дошло до него только сейчас. Ранее украинец завоевал "золото" на Кубке мира по тяжелой атлетике и включил наш гимн для двух россиян.

Реклама

Дело в том, что четыре года назад в Хорватии в категории до 94 кг Чумак проиграл только Адаму Малигову из России. А в дальнейшем россиянин был дисквалифицирован за прием допинга, и золото медаль досталась Дмитрию. Также украинец становился чемпионом Европы в 2019 году в Батуми, но уже в весе до 102 кг. Украинская федерация пожелала Чумаку и победы на Олимпиаде-2020 в Токио.

Дмитрий Чумак

Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

В 2019 году украинец Чумак выиграл "бронзу" чемпионата мира, толкнув штангу весом 217 кг. В категории Чумака победу праздновал белорус Тихонцов, поднявший в сумме 398 килограммов. У Дмитрия суммарно 393 кг.

В тренде
Вау! Украинка побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди молодежи
Реклама

Ранее еще шестерых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг.

Мы также писали, что 22-летний чемпион Европы из Запорожья умер при загадочных обстоятельствах. Не исключается, что гибель Кирилла Пирогова стала трагической случайностью.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

россиянин допинг тяжелая атлетика Чемпионат Европы чемпион Дмитрий Чумак
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фу
Ничего себе вертуха! Боец едва не оторвал голову сопернику на чемпионате мира по кунг-фуДругие
Российские саночники на руках ползли к финишу. Их выгнали с чемпионата мира
Российские саночники на руках ползли к финишу. Их выгнали с чемпионата мираДругие
Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к Олимпиаде
Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к ОлимпиадеДругие
Дочь легенды спорта любит фотографироваться голой: невероятно горячие фото
Дочь легенды спорта любит фотографироваться голой: невероятно горячие фотоДругие
За маской красоту не спрячешь: Белодед предстала в новом наряде
За маской красоту не спрячешь: Белодед предстала в новом нарядеДругие
"Я плакала!" Лучшей спортсменке Украины Белодед не дали пожить другой жизньюДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять