Благодаря допингу россиянина украинский силач стал дважды чемпионом Европы

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал двукратным чемпионом Европы. Причем "золото" 2017 года в Сплите дошло до него только сейчас. Ранее украинец завоевал "золото" на Кубке мира по тяжелой атлетике и включил наш гимн для двух россиян.

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Дело в том, что четыре года назад в Хорватии в категории до 94 кг Чумак проиграл только Адаму Малигову из России. А в дальнейшем россиянин был дисквалифицирован за прием допинга, и золото медаль досталась Дмитрию. Также украинец становился чемпионом Европы в 2019 году в Батуми, но уже в весе до 102 кг. Украинская федерация пожелала Чумаку и победы на Олимпиаде-2020 в Токио.

Дмитрий Чумак / Фото: Getty Images

В 2019 году украинец Чумак выиграл "бронзу" чемпионата мира, толкнув штангу весом 217 кг. В категории Чумака победу праздновал белорус Тихонцов, поднявший в сумме 398 килограммов. У Дмитрия суммарно 393 кг.

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Ранее еще шестерых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг.

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