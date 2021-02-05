Завдяки допінгу росіянина український силач став двічі чемпіоном Європи

Український важкоатлет Дмитро Чумак став дворазовим чемпіоном Європи. Причому "золото" 2017 року Спліті дійшло до нього тільки зараз. Раніше українець завоював "золото" на Кубку світу з важкої атлетикиі включив наш гімн для двох росіян.

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Справа в тому, що чотири роки тому в Хорватії в категорії до 94 кг Чумак програв тільки Адаму Малігову з Росії. А в подальшому росіянин був дискваліфікований за прийом допінгу, і золотА медаль дісталася Дмитру. Також українець ставав чемпіоном Європи в 2019 році в Батумі, але вже у вазі до 102 кг. Українська федерація побажала Чумаку і перемоги на Олімпіаді-2020 в Токіо.

/ Фото: Getty Images

У 2019 українець Чумак виграв "бронзу" чемпіонату світу, штовхнувши штангу вагою 217 кг. У категорії Чумака перемогу святкував білорус Тіхонцов, що підняв у сумі 398 кілограмів. У Дмитра сумарно 393 кг.

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Раніше ще шістьох російських спортсменів дискваліфікували за допінг.

Ми також писали, що 22-річний чемпіон Європи із Запоріжжя помер при загадкових обставинах. Не виключається, що загибель Кирила Пирогова стала трагічною випадковістю.

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