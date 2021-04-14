Українська
$ 28,02
33,32
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Блондинка с финала Лиги чемпионов решила развлечься, но чуть не убилась с парашютом (видео)

14 апреля, 11:38

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Приземление пышногрудой блондинки Кинси Волански после экстремального прыжка получилось довольно болезненным – благо, американская красотка уцелела

Пышногрудая американская блондинка Кинси Волански, ставшая знаменитой после выбегания на поле в финале ЛЧ-2019, продолжает щекотать нервы себе и своим поклонникам.

Реклама

Сперва Волански решила поплавать в компании акул.

После этого красотка с финала Лиги чемпионов опробовала электрошокер на своих ягодицах. Девушка от боли подкосилась.

Реклама

А теперь Кинси Волански в поисках дополнительного адреналина решила прыгнуть с парашютом. И не очень удачно приземлилась.

Кинси Волански. Прыжок с парашютом Видео: Instagram

"Это приземление меня убило", – написала после прыжка Кинси, получившая несколько повреждений, у себя в Instagram

К счастью, слово "убило" было употреблено образно, а не буквально.

Смотрите яркие фото Кинси Волански

Реклама

Реклама

Читайте также:

Вспомним, как Кинси Волански прервала финал Лиги чемпионов-2019

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

парашют Лига чемпионов WAGs Кинси Волански

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в мире
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в миреФутбол
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Прогноз Александра Шовковского на матч
Прогноз Александра Шовковского на матч "Реал" – "Барселона"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять