Блондинка с финала Лиги чемпионов решила развлечься, но чуть не убилась с парашютом (видео)

Приземление пышногрудой блондинки Кинси Волански после экстремального прыжка получилось довольно болезненным – благо, американская красотка уцелела

Пышногрудая американская блондинка Кинси Волански, ставшая знаменитой после выбегания на поле в финале ЛЧ-2019, продолжает щекотать нервы себе и своим поклонникам.

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Сперва Волански решила поплавать в компании акул.

После этого красотка с финала Лиги чемпионов опробовала электрошокер на своих ягодицах. Девушка от боли подкосилась.

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А теперь Кинси Волански в поисках дополнительного адреналина решила прыгнуть с парашютом. И не очень удачно приземлилась.

Кинси Волански. Прыжок с парашютом Видео: Instagram

"Это приземление меня убило", – написала после прыжка Кинси, получившая несколько повреждений, у себя в Instagram

К счастью, слово "убило" было употреблено образно, а не буквально.

Смотрите яркие фото Кинси Волански

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