Красотка с финала Лиги чемпионов опробовала электрошокер на собственных ягодицах

Блондинка с финала Лиги чемпионов Кинси Волански поделилась любопытным видео на своей странице в Instagram. Девушка проиграла спор и вынуждена была на себе проверить, как работает электрошокер.

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Подружка Кинси Кэйси Бунстра выступила в роли ассистента и нанесла разряд электрошокером прямо в ягодицу. От неожиданности Волански упала на колени, но с гордостью выдержала испытание.

Больше фото Кинси Волански

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