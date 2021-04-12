Українська
$ 27,91
33,15
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Голая россиянка, которую бросил Селезнев, взяла в руки автомат (видео)

12 апреля, 00:52

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Экс-форвард сборной Украины воссоединился с Аллой. Екатерина уехала стрелять в Москву

Недолгим был брак экс-форварда сборной Украины Евгения Селезнева с россиянкой Екатериной Беловой. Футболист сошелся с бывшей женой Аллой.

Реклама

Буквально в августе Селезнев женился на Екатерине Беловой – российской модели, которая любит бокс и стрельбу. "Это навсегда", – написал тогда в соцсетях нападающий.

Однако уже в марте Селезнев появился на вечеринке с бывшей женой Аллой.

Реклама

А вскоре генерал-майор СБУ Василий Вовк, сообщив о подписании контракта о предоставлении правовой поддержки между своей детективно-юридической компанией и семьей Селезневых, назвал Аллу женой футболиста – без приставки "бывшая".

В воскресенье, 11 апреля, Селезневы, Евгений и Алла, побывали в гостях в Днепре у Руслана Ротаня и его супруги Кристины. "С моими любимыми кумовьями", – подписала последняя этот снимок у себя в Instagram.

Реклама

Между тем россиянка Екатерина Белова, от которой ушел Евгений Селезнев, с горя, как видно из ее страницы в Instagram, не умирает.

Модель принялась ударно участвовать в откровенных фотосессиях полностью или почти на сто процентов обнаженной.

Реклама

При этом Белова, вспомнив о любви к оружию, отправилась на один из полигонов Москвы, где взяла в руки автомат и принялась оттачивать свою стрельбу.

"Кто не с нами, тот против нас", – изрекает грозная Екатерина

Смотрите, как звезды объясняют развод своим детям

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Евгений Селезнев WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в мире
Класико Реал – Барселона. Где и когда смотреть самый ожидаемый матч в миреФутбол
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардир
14 лет назад Криштиану Роналду забил дебютный гол в Лиге чемпионов. Сегодня он лучший бомбардирЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять