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Где она нашла снег? Сексуальная хоккеистка вышла на мороз в купальнике

11 апреля, 12:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Крохотный купальник едва сдерживал пышные формы красотки

Очаровательная хоккеистка Микайла Демайтер демонстрирует, что не зря променяла спортивную карьеру на модельный бизнес. Девушка все больше завоевывает любовь поклонников, а лучше всего ей в этом помогают откровенные фото.

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В этот раз Микайла выбралась на мороз в крохотном желтом купальнике и опубликовала фото в Instagram. "Носите желтое для позитива", – с таким призывом под снимком обратилась к фанатам красотка.

Другие фото Микайлы Демайтер:

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девушка хоккеистка WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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