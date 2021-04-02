Русский
$ 27,83
32,7
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Красуня з фіналу Ліги чемпіонів випробувала електрошокер на власних сідницях

2 квітня, 18:59

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Незвична розвага красунь в купальниках

Блондинка з фіналу Ліги чемпіонівКінсі Воланскі поділилася цікавим відео на своїй сторінці в Instagram. Дівчина програла спір і змушена була на собі перевірити, як працює електрошокер.

Реклама

Подружка Кінсі Кейсі Бунстра виступила в ролі асистента і завдала розряд електрошокером прямо в сідницю. Від несподіванки Воланскі впала на коліна, але з гордістю витримала випробування.

Більше фото Кінсі Воланскі

Реклама

Реклама

Реклама

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дівчина WAGs Кинси Волански

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до Зінченка
Найгірша команда чемпіонату України продала свого таланта в компанію до ЗінченкаФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – Португалія
Прогноз Олександра Шовковського на матч Сербія – ПортугаліяФутбол
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не змігФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та інші
Результати й відеоогляди матчів відбору ЧС-2022 в суботу: гол динамівця, сенсаційна Мальта та іншіФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти