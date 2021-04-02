Красуня з фіналу Ліги чемпіонів випробувала електрошокер на власних сідницях

Блондинка з фіналу Ліги чемпіонівКінсі Воланскі поділилася цікавим відео на своїй сторінці в Instagram. Дівчина програла спір і змушена була на собі перевірити, як працює електрошокер.
Подружка Кінсі Кейсі Бунстра виступила в ролі асистента і завдала розряд електрошокером прямо в сідницю. Від несподіванки Воланскі впала на коліна, але з гордістю витримала випробування.
Більше фото Кінсі Воланскі
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