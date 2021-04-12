Спекотніше не буває! Ця крихітка з видатними формами розбивала серця зірок футболу

Американська модель Аналісія Чавес розбила серце декільком відомим футболістам. Офіційно вона перебувала у стосунках з бельгійцем Акселем Вітселем, а потім довго зустрічалася з форвардом мадридського Реала Карімом Бензема. Однак і без спортсменів гаряча брюнетка не нудьгує, ніжачись під сонцем Каліфорнії.
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"Абсолютно незабутня", "Справжній земної ангел", "Не буває спекотніше, ніж це", "Богиня", – писали дівчині захоплені фоловери. А в Аналісії понад два мільйони підписників в Instagram.
Цікаво, що, за інформацією європейських ЗМІ, американська модель потрапляла в обійми і інших футболістів – нідерландського нападника Мемфіса Депая і зірки збірної Англії Рахіма Стерлінга. Однак ця інформація офіційного підтвердження не отримала.
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