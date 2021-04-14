"Тому що я красунчик!" Кравець пояснив, чому вони зійшлися з дружиною після розриву

Дружина колишнього динамівця, а нині форварда Коньяспора Артема Кравця Анна вирішила поспілкуватися зі своїми фоловерами в Instagram. І красуні відразу поставили пікантне запитання: "Аню, як ви зійшлися з чоловіком після розставання? Така ж ситуація, не знаю, як бути".
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Анна Кравець переадресувала це запитання своєму чоловікові, м'яко, але прямо запитавши його: "Кравчику, з якої причини ми з тобою зійшлися після розставання?"
Витримавши паузу і артистично змахнувши рукою, Артем відповів: "Тому що я красунчик, кохана".
"Окей, зрозуміло", – відреагувала Анна.
Від себе ж Анна Кравець додала, що ними рухала "готовність зробити висновки, обом визнати свої помилки і змінюватися один для одного".
"Бажання повинно бути вирішальним фактором до двох зійтися, а не необхідність. Діти, самотність, фінансовий стан, сімейний статус – не привід бути в стосунках, де вам не комфортно", – зазначила дружина футболіста
Нагадаємо, в квітні минулого року Артем Кравець і його дружина Анна, які виховують синів-близнюків Владислава і Івана, заявили про те, що розлучаються. "Настало відчуття, що ми виконали місію в житті один одного", – сказав тоді нападник.
Однак пізніше Кравець розповів, що вони не встигли розлучитися через карантин, а після нього все налагодилося. "У нас сім'я, діти. Ми не думаємо про розлучення", – заявив каналам "Футбол 1/2/3" Артем.
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