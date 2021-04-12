Гола росіянка, яку кинув Селезньов, взяла в руки автомат (відео)

Недовгим був шлюб ексфорварда збірної України Євгена Селезньова з росіянкою Катериною Бєловою. Футболіст зійшовся з колишньою дружиною Аллою.

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Лише в серпні-2020 Селезньов одружився на Катерині Бєловій - російській моделі, яка полюбляє бокс і стрільбу. "Це назавжди", – написав тоді в соцмережах нападник.

Однак уже в березні-2021 Селезньов з'явився на вечірці з колишньою дружиною Аллою.

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А незабаром генерал-майор СБУ Василь Вовк, повідомивши про укладання контракту про надання правової підтримки між своєю детективно-юридичною компанією і родиною Селезньова, назвав Аллу дружиною футболіста – без приставки "колишня".

У неділю, 11 квітня, Селезньови, Євген і Алла, побували в гостях у Дніпрі у Руслана Ротаня та його дружини Христини. "З моїми улюбленими кумами", – підписала остання цей знімок у себе в Instagram.

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Тим часом росіянка Катерина Бєлова, від якої пішов Євген Селезньов, з горя, як видно з її сторінки в Instagram, не помирає.

Модель почала активно брати участь у відвертих фотосесіях повністю або майже на сто відсотків оголеною.

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При цьому Бєлова, згадавши про любов до зброї, вирушила на один з полігонів Москви, де взяла в руки автомат і почала відточувати свою стрільбу.

"Хто не з нами, той проти нас", – промовляє грізна Катерина

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