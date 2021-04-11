Де вона знайшла сніг? Сексуальна хокеїстка вийшла на мороз в купальнику

Чарівна хокеїстка Мікайла Демайтер демонструє, що не дарма проміняла спортивну кар'єру на модельний бізнес. Дівчина все більше завойовує любов шанувальників, а найкраще їй в цьому допомагають відверті фото.
Цього разу Микайла вибралася на мороз в крихітному жовтому купальнику і опублікувала фото в Instagram. "Носіть жовте для позитиву", – з таким закликом під знімком звернулася до фанатів красуня.
Інші фото Микайла Демайтер:
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