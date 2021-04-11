Русский
$ 27,98
33,23
  1. Спорт
  2. Новини хокею

Де вона знайшла сніг? Сексуальна хокеїстка вийшла на мороз в купальнику

11 квітня, 12:19

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Крихітний купальник ледь стримував пишні форми красуні

Чарівна хокеїстка Мікайла Демайтер демонструє, що не дарма проміняла спортивну кар'єру на модельний бізнес. Дівчина все більше завойовує любов шанувальників, а найкраще їй в цьому допомагають відверті фото.

Реклама

Цього разу Микайла вибралася на мороз в крихітному жовтому купальнику і опублікувала фото в Instagram. "Носіть жовте для позитиву", – з таким закликом під знімком звернулася до фанатів красуня.

Інші фото Микайла Демайтер:

Реклама

В тренді
Український штангіст "порвав" усіх у Москві
Реклама

Реклама

Читайте також:

10 квітня пройшов фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!
PS І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

дівчина хокеїстка WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розбив обличчя шоломом і заплатив 5000 доларів штрафу. Такої бійки в НХЛ ще не бачили
Розбив обличчя шоломом і заплатив 5000 доларів штрафу. Такої бійки в НХЛ ще не бачилиХокей
Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спорт
Чим зайняти себе під час локдауну: добірка кращих фільмів про спортІнші
"Боягузливі стратеги з НАТО": чому хокеїсти бойкотували чемпіонат світу в СРСРХокей
1980-го він знищив СРСР! Марк Павелич покінчив життя самогубством
1980-го він знищив СРСР! Марк Павелич покінчив життя самогубствомХокей
В реанімацію везуть чемпіона світу і не можуть поставити діагноз. Міг бути токсичний шок
В реанімацію везуть чемпіона світу і не можуть поставити діагноз. Міг бути токсичний шокХокей
У хокейного воротаря поцупили набитий грошима рюкзак: скільки там було
У хокейного воротаря поцупили набитий грошима рюкзак: скільки там булоХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти