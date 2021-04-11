Де вона знайшла сніг? Сексуальна хокеїстка вийшла на мороз в купальнику

Чарівна хокеїстка Мікайла Демайтер демонструє, що не дарма проміняла спортивну кар'єру на модельний бізнес. Дівчина все більше завойовує любов шанувальників, а найкраще їй в цьому допомагають відверті фото.

Реклама

Цього разу Микайла вибралася на мороз в крихітному жовтому купальнику і опублікувала фото в Instagram. "Носіть жовте для позитиву", – з таким закликом під знімком звернулася до фанатів красуня.

Інші фото Микайла Демайтер:

Реклама

В тренді Український штангіст "порвав" усіх у Москві

Реклама

Реклама

Читайте також:

10 квітня пройшов фінал гіпершоу "Маска". Він шокував всіх. Радість, здивування, захоплення – ми зібрали всю палітру емоцій учасників в одному відео. Зриваємо маски і кайфуємо разом!

PS І головне – проєкт продовжили на другий сезон!

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама