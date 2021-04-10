Нова секс-бомба в рингу: фото першого боксерського тренування зірки Instagram

Схоже, скоро в жіночому боксі може з'явитися новий секс-символ, який змусить прилипнути до екранів мільйони фанатів. Хоча з Ебані Бріджес, котра роздягнулась напередодні на зважуванні, безумовно, складно буде посперечатися.

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Отже, сьогодні своє перше тренування в цьому, здавалося б, нежіночному виді спорту провела спекотна зірка Instagram, колишня словацька велосипедистка Люсія Яворчекова. Дивіться, що з цього вийшло!

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"Дай волю своєму внутрішньому звірові", – так підписала боксерські фото в Instagram Люсія Яворчекова

Про бажання дебютувати в боксі словачка поки що не сказала ні слова, але інтригу завдяки відвертим знімкам, звичайно ж, подарувала.

Дивіться більше фото Люсії Яворчекової

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