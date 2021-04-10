П'ятий розмір грудей і сексуальні трусики: боксерка роздяглася на зважуванні і зал завмер

Не дарма дівчину-боксера Ебані Бріджес називають королевою зважувань. Вона приходить на цю обов'язкову процедуру у такій сексуальній білизні, яка вигідно підкреслює форми спортсменки, що присутні просто не можуть відвести погляд. Раніше сексуальна боксерка роздяглася до трусиків.

Реклама

На зважування перед своїм поєдинком 10 квітня з Шеннон Кортні 33-річна фітнес-модель Ебані Бріджес на прізвисько Блондинка-Бомбардувальник прийшла в шикарному чорному бікіні, знову вразивши присутніх.

"Я подобаюся публіці. Я люблю випендритися на зважуванні. 90% прихильників боксу – чоловіки, то чому б не зіграти на цьому? Чому б і не пишатися своїм тілом, якому я присвятила 10 років занять бодібілдингом. Мені не 21 і не 22 роки, тому моя кар'єра буде короткою. Але приємною. Я хочу, щоб мене запам'ятали як народного чемпіона – як Артуро Гатті або Міккі Уорда", – каже блондинка c 5-м розміром грудей

Реклама

Бріджес виросла в передмісті Сіднея, в дитинстві грала в футбол і займалася карате. Потім дівчина пережила смерть кращої подруги і хлопця, стала вживати наркотики, зв'язалася з поганою компанією, але зав'язала з цим за допомогою батьків. У 18 років Ебані захопилася бодібілдінгом, виграла багато турнірів в Австралії. У 28 переключилася на кікбоксинг і тайський бокс, а потім почала займатися боксом.

Реклама / Фото: Twitter

З 2016 по 2018 роки Бріджес на аматорському рівні виграла 26 боїв, а програла тільки чотири, стала першою на австралійських змаганнях "Золоті рукавички". Паралельно Бріджес вчилася в Університеті Західного Сіднея. Отримала два вчені ступені: бакалавр – в математиці, магістр – в педагогіці. Зараз паралельно з боксом вона працює вчителем математики в середній школі. У профі вона виграла всі 5 своїх боїв.

Боєць UFC Клаудія Гаделія тренується в бронежилеті Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама