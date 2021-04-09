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Навчалася в школі для дівчаток і могла стати футболісткою, а прославилася завдяки Instagram

9 квітня, 15:12

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Яскраві фото Крістен Макаллістер

Сексуальна зірка Instagram Крістен Макаллистер вчилася в католицькій школі для дівчаток, а пізніше могла зробити кар'єру в жіночому футболі. Але красуня вибрала модельний бізнес. Дівчина стала настільки популярною, що її запросили в реаліті-шоу "Острів любові". До речі, домашні улюбленці Крістен є бульдог на прізвисько Руні. Не на честь Уейна?

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модель дівчина WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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