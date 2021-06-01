Час летить, коли розважаєшся: блондинка нагадала, як вибігла напівголою в фіналі ЛЧ

Красуня стала всесвітньо популярною після того, як зуміла прорватися на поле у фіналі Ліги чемпіонів в одному купальнику. Через два роки Кінсі згадала той інцидент

Кінсі Воланські / Фото: Instagram

Одна з найвідоміших блондинок в Instagram Кінсі Воланскі згадала, як два роки тому пробралася на футбольне поле під час фіналу Ліги чемпіонів. Та витівка зробила дівчину всесвітньо популярною.

"2 роки тому... час летить, коли ти розважаєшся", – підписала знімок з того матчу Кінсі.

Нагадаємо. Кінсі вибігла на поле в купальнику під час матчу Ліверпуля і Тоттенхема. Стюарди швидко спіймали дівчину і повели в підтрибунне приміщення, тим не менш, знімки облетіли весь світ.

За лічені години кількість підписників на сторінці Воланскі в Instagram зросла з 300 тисяч до 2,5 мільйона. Соцмережі навіть довелося на час заблокувати аккаунт красуні, щоб її прикладу не слідували інші любителі "лайків".

Дивіться огляд фіналу Ліги чемпіонів цього сезону: