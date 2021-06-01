Голова ради директорів Уфи, колишнього клубу українського футболіста Олександра Зінченка, і глава громадської палати Башкирії Ростислав Мурзагулов повідомив, що подав у відставку з обох цих посад. Причиною, повідомляє Спорт-Экспресс, стали відверті фотографії 43-річного Мурзагулова з колишньою айс-гьол хокейного клубу Салават Юлаєв, телеведучою Уляною Тригубчак, які самі ж герої знімків опублікували напередодні. Хоча сам Мурзагулов стверджує, що просто переситився політикою. "Ну все, на свободу з чистим сумлінням. Влада і політика - не для мене. Шукаю роботу. Хоча ні, правильніше сказати - шукаю нових мотивацій для життя. Командувати всіма - для мене не мотивація. Взагалі не розумію, чому один може командувати мільйонами. Не може ж він бути в мільйон разів розумніший. Коли-небудь все зміниться, але поки в світі 28 козлів володіють статками половини планети. Влада сконцентрована приблизно так само. Заснути б років на 20", - написав у себе в Instagram Мурзагулов Нагадаємо, керівництво Уфи планувало попросити Олександра Зінченка привезти до Росії трофей Ліги чемпіонів, якби Манчестер Сіті обіграв у фіналі Челсі. Фінал Ліги чемпіонів завершився з рахунком 1:0 на користь Челсі, Хаверц забив з-під Зінченка.