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Время летит, когда развлекаешься: блондинка напомнила, как выбежала полуголой в финале ЛЧ

Александр Трикиша Александр Трикиша
1 июня, 18:05
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Красотка стала всемирно популярной после того, как сумела прорваться на поле в финале Лиги чемпионов в одном купальнике. Спустя два года Кинси вспомнила тот инцидент
Кинси Волански
Кинси Волански / Фото: Instagram

Одна из самых известных блондинок в Instagram Кинси Волански вспомнила, как два года назад пробралась на футбольное поле во время финала Лиги чемпионов. Та выходка сделала девушку всемирно популярной.

"2 года назад... время летит, когда ты развлекаешься", – подписала снимок с того матча Кинси.

Напомним. Кинси выбежала на поле в купальнике во время матча Ливерпуля и Тоттенхэма. Стюарды быстро поймали девушку и увели в подтрибунное помещение, тем не менее, снимки облетели весь мир.

В считанные часы количество подписчиков на странице Волански в Instagram выросло с 300 тысяч до 2,5 миллионов. Соцсети даже пришлось на время заблокировать аккаунт красотки, дабы ее примеру не последовали другие любители "лайков".

Смотрите обзор финала Лиги чемпионов этого сезона:

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