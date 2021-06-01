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После эротической фотосессии с телеведущей босс экс-клуба Зинченко подал в отставку

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
1 июня, 15:09
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После откровенных фото с блондинкой Ульяной Тригубчак президент ФК Уфа Ростислав Мурзагулов ушел со своих должностей и захотел уснуть на двадцать лет
Ростислав Мурзагулов и Ульяна Тригубчак
Ростислав Мурзагулов и Ульяна Тригубчак / Фото: Instagram

Председатель совета директоров Уфы, бывшего клуба украинского футболиста Александра Зинченко, и глава общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов сообщил, что подал в отставку с обеих этих должностей.

Причиной, сообщает Спорт-Экспресс, стали откровенные фотографии 43-летнего Мурзагулова с бывшей айс-герл хоккейного клуба Салават Юлаев, телеведущей Ульяной Тригубчак, которые сами же герои снимков опубликовали накануне.

Хотя сам Мурзагулов утверждает, что просто пресытился политикой.

"Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать – ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми – для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее. Когда-нибудь все изменится, но пока в мире 28 козлов владеют состоянием половины планеты. Власть концентрирована примерно так же. Уснуть бы лет на 20", – написал у себя в Instagram Мурзагулов

Напомним, руководство Уфы планировало попросить Александра Зинченко привезти в Россию трофей Лиги чемпионов, если бы Манчестер Сити обыграл в финале Челси.

Финал Лиги чемпионов завершился со счетом 1:0 в пользу Челси, Хаверц забил из-под Зинченко.

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