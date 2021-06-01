После эротической фотосессии с телеведущей босс экс-клуба Зинченко подал в отставку

Председатель совета директоров Уфы, бывшего клуба украинского футболиста Александра Зинченко, и глава общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов сообщил, что подал в отставку с обеих этих должностей.

Причиной, сообщает Спорт-Экспресс, стали откровенные фотографии 43-летнего Мурзагулова с бывшей айс-герл хоккейного клуба Салават Юлаев, телеведущей Ульяной Тригубчак, которые сами же герои снимков опубликовали накануне.

Хотя сам Мурзагулов утверждает, что просто пресытился политикой.

"Ну все, на свободу с чистой совестью. Власть и политика мне не подходят. Ищу работу. Хотя нет, правильнее сказать – ищу новых мотиваций для жизни. Командовать всеми – для меня не мотивация. Вообще не понимаю, почему один может командовать миллионами. Не может же он быть в миллион раз умнее. Когда-нибудь все изменится, но пока в мире 28 козлов владеют состоянием половины планеты. Власть концентрирована примерно так же. Уснуть бы лет на 20", – написал у себя в Instagram Мурзагулов