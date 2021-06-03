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Секс-символ MMA засвітила груди на новому фото в Instagram

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
3 червня, 19:20
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Красуня з MMA не соромиться викладати в Мережу відверті знімки. На черговому фото Пейдж Ванзант постала перед фанатами у відвертій позі, засвітивши груди
Пейдж Ванзант - одна з найкрасивіших дівчат в MMA
Пейдж Ванзант - одна з найкрасивіших дівчат в MMA / Фото: Instagram

Зірка змішаних єдиноборств Пейдж Ванзант опублікувала нове еротичне фото на своїй сторінці в Instagram. Дівчина сфотографувалася на тлі пальми і при цьому зухвало знімала з себе верхній одяг, засвітивши груди.

Підписники красуні залишилися в захваті. До слова, на сторінку Пейдж підписано 2,8 мільйона фоловерів, а ще дівчина веде сторінку на сайті для дорослих, де продає інтимні фото.

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