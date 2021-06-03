Дружина Буяльського після коронавірусу полетіла до Туреччини і показала там "вагітний" животик

Дружина лідера київського Динамо поділилася знімком з турецької бухти, де цими днями можна зустріти багатьох половинок знаменитих українських футболістів

Дружина Віталія Буяльского Аліна / Фото: Instagram

У українських футболістів і їхніх коханих, котрі відпочивають нині в турецькому курорті Мармарис, поповнення. До цієї бухти, де зливаються Егейське і Середземне моря, прибула дружина динамівця Віталія Буяльського Аліна.

Відзначимо, що там же цими днями можна зустріти Ірину Морозюк, Анну Сидорчук, Владислава і Ірину Калитвинцевих.

Що стосується Аліни Буяльської, то в перший же день свого перебування в Туреччині вона поділилася в Instagram фотографією на пляжі, показавши, який зараз вигляд має її "вагітний" животик.

Нагадаємо, Віталій і Аліна Буяльські чекають хлопчика, який стане братиком для їхньої 3-річної доньки Злати.

"Після ситного сніданку", – так підписала цей знімок Аліна Буяльська

Нагадаємо, що перед поїздкою до Туреччини Аліна Буяльська з донькою перехворіла на COVID.

"П'ять днів думала, що застуда. Потім лікар сказав зробити тест, який і показав коронавірус. Починалося все з кашлю. Потім з'явився набряк носа і страшенно боліла голова. Потім пропали смаки і запахи. Але смак повернувся pf два дні. А запахи так і не чую", – казала тиждень тому Аліна Буяльська

Віталій Буяльський і його дружина Аліна / Фото: Instagram

Додамо, що чоловік Аліни був у розширеній заявці збірної України на Євро. Однак у динамівця виявили тріщину плеснової кістки ступні, і на чемпіонаті Європи Буяльський не зіграє.

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