Майже Памела: дружина українського футболіста постала в образі рятівниці Малібу

Дружина Тараса Степаненка Маргарита в Туреччині опанувала професію пляжного рятувальника. Дівчина озброїлася рятувальним колом і готова допомагати всім, хто потребує допомоги

Маргарита Степаненко розважається в Турції / Фото: Instagram

Поки Тарас Степаненко разом зі збірною України продовжує підготовку до Євро-2020, дружина футболіста Маргарита насолоджується відпочинком в Туреччині, де напередодні вона сфотографувалася в купальниках з Юлією Кривцова.

Дівчина поділилася новими знімками з рятувальним колом і порівняла себе з рятівницею на пляжі. "Кого рятувати? Я вже біжу", – жартує під фото Маргарита.