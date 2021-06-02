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Майже Памела: дружина українського футболіста постала в образі рятівниці Малібу

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
2 червня, 15:29
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Дружина Тараса Степаненка Маргарита в Туреччині опанувала професію пляжного рятувальника. Дівчина озброїлася рятувальним колом і готова допомагати всім, хто потребує допомоги
Маргарита Степаненко розважається в Турції
Маргарита Степаненко розважається в Турції / Фото: Instagram

Поки Тарас Степаненко разом зі збірною України продовжує підготовку до Євро-2020, дружина футболіста Маргарита насолоджується відпочинком в Туреччині, де напередодні вона сфотографувалася в купальниках з Юлією Кривцова.

Дівчина поділилася новими знімками з рятувальним колом і порівняла себе з рятівницею на пляжі. "Кого рятувати? Я вже біжу", – жартує під фото Маргарита.

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