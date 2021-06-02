Майже Памела: дружина українського футболіста постала в образі рятівниці Малібу

Маргарита Степаненко розважається в Турції / Фото: Instagram
Поки Тарас Степаненко разом зі збірною України продовжує підготовку до Євро-2020, дружина футболіста Маргарита насолоджується відпочинком в Туреччині, де напередодні вона сфотографувалася в купальниках з Юлією Кривцова.
Дівчина поділилася новими знімками з рятувальним колом і порівняла себе з рятівницею на пляжі. "Кого рятувати? Я вже біжу", – жартує під фото Маргарита.
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