Секс-символ MMA засветила грудь на новом фото в Instagram

Пейдж Ванзант - одна из самых красивых девушек в MMA / Фото: Instagram
Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант опубликовала новое эротическое фото на своей странице в Instagram. Девушка сфотографировалась на фоне пальмы и при этом вызывающее снимала из себя верхнюю одежду, засветив грудь.
Подписчики красавицы остались в восторге. К слову, на страницу Пейдж подписано 2,8 миллиона фолловеров, а еще девушка ведет страничку на сайте для взрослых, где продает интимные фото.
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