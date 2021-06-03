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Секс-символ MMA засветила грудь на новом фото в Instagram

Александр Трикиша Александр Трикиша
3 июня, 19:20
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Красотка из MMA не стесняется выкладывать в Сеть откровенные снимки. На очередном фото Пейдж Ванзант предстала перед фанатами в откровенной позе, засветив грудь
Пейдж Ванзант - одна из самых красивых девушек в MMA
Пейдж Ванзант - одна из самых красивых девушек в MMA / Фото: Instagram

Звезда смешанных единоборств Пейдж Ванзант опубликовала новое эротическое фото на своей странице в Instagram. Девушка сфотографировалась на фоне пальмы и при этом вызывающее снимала из себя верхнюю одежду, засветив грудь.

Подписчики красавицы остались в восторге. К слову, на страницу Пейдж подписано 2,8 миллиона фолловеров, а еще девушка ведет страничку на сайте для взрослых, где продает интимные фото.

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