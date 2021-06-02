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Экс-динамовец Калитвинцев мастерски снял красотку в Турции

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
2 июня, 14:01
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Во время отдыха в турецкой бухте полузащитник черниговской Десны Владислав Калитвинцев освоил профессию штатного фотографа своей очаровательной супруги Ирины
Жена Владислава Калитвинцева Ирина
Жена Владислава Калитвинцева Ирина / Фото: Instagram

Экс-полузащитник киевского Динамо Владислав Калитвинцев, выступающий сейчас за Десну, на отдыхе в Турции превратился в штатного фотографа своей очаровательной супруги Ирины, ежедневно снимая ее для соцсетей в бикини и шикарных платьях.

Сегодня Ирина Калитвинцева объявила за это супругу официальную благодарность в Instagram, написав: "Муж к концу отпуска отточил свое мастерство почти до совершенства. Кадр получился с первого дубля. Даже почти не заметны мои +3 кг".

"Какие лишние килограммы? Ты идеальная!" – пишут в комментариях фолловеры Ирины Калитвинцевой. И они на 100 процентов правы.

Смотрите больше фото Ирины Калитвинцевой в Турции

Отметим, что Калитвинцевы отдыхают в бухте в Мармарисе – в юго-западной части Турции в районе слияния Эгейского и Средиземного морей.

В эти дня там можно встретить многих красоток из мира украинского футбола, включая Ирину Морозюк и Анну Сидорчук.

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