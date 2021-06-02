Лидер Зари женился на обладательнице супербюста

Самый дорогой игрок луганской Зари Владислав Кочергин, которого аналитики Transfermarkt оценивают в два миллиона евро, больше не холостяк.
В Центральном ЗАГСе Одессы он расписался со своей возлюбленной Кариной, после чего в Южной Пальмире молодожены сыграли свадьбу – Владислав носил Карину на руках, а венчал праздник фейерверк.
Добавим, что накануне Карина устроила зажигательный девичник – с двумя лимузинами и песней запрещенного россиянина.
Отметим, что Карину Кочергину называют "Мисс Бюст" украинского футбола.
Ранее полузащитник Ференцвароша Игорь Харатин поразил свою невесту. Прямо за свадебным столом он смотрел финал Кубка Украины между Динамо и Зарей.
Также мы рассказывали о ноу-хау на свадьбе экс-защитника сборной Евгения Чеберко: за букетик невесты там пробивали пенальти.
Напомним, свадьбу года-2020 в украинском спорте сыграли Александр Зинченко и Влада Седан.