Вот это фрукт: невеста футболиста сборной показала горячее фото с цитрусовыми нотками

Очаровательная блондинка Даша Савина продолжает сводить с ума своих подписчиков в соцсетях. Девушка похвасталась идеальными ножками во время фотосессии с лимоном

Даша Савина / Фото: Instagram

Невеста защитника Шахтера и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина опубликовала новую серию пикантных снимков. На фото девушка позирует в ярком наряде из юбки с высоким разрезом и топика, а в руках она держит лимон.

В геолокации красотка отметила столицу Италии Рим, где она отдыхала некоторое время назад и заработала новую армию поклонников. Поэтому в комментариях под новыми фото комплиментами ее засыпали исключительно итальянцы.

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