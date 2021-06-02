Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Вот это фрукт: невеста футболиста сборной показала горячее фото с цитрусовыми нотками

Александр Трикиша Александр Трикиша
2 июня, 10:21
Копировать ссылку
Очаровательная блондинка Даша Савина продолжает сводить с ума своих подписчиков в соцсетях. Девушка похвасталась идеальными ножками во время фотосессии с лимоном
Даша Савина
Даша Савина / Фото: Instagram

Невеста защитника Шахтера и сборной Украины Валерия Бондаря Даша Савина опубликовала новую серию пикантных снимков. На фото девушка позирует в ярком наряде из юбки с высоким разрезом и топика, а в руках она держит лимон.

В геолокации красотка отметила столицу Италии Рим, где она отдыхала некоторое время назад и заработала новую армию поклонников. Поэтому в комментариях под новыми фото комплиментами ее засыпали исключительно итальянцы.

В тренде

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять